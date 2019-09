Matt Jones keert terug in Breaking Bad-film

Jones dook als Badger gedurende de vijf seizoenen van Breaking Bad af en toe op als een van Jesse Pinkmans drugsdealende vriendjes. Hij werd voor het laatst in de finaleaflevering gezien. Eerder werd al bekend dat ook Skinny Peter (een rol van Charles Baker) meespeelt in El Camino. Hij was in de trailer te zien waarin hij wordt ondervraagd naar de verblijfplaats van Pinkman.

El Camino: A Breaking Bad Movie zoomt in op het leven van Jesse Pinkman (gespeeld door Aaron Paul). In de film wordt duidelijk hoe het hem is vergaan na de gebeurtenissen in het laatste seizoen van Breaking Bad.

De film gaat op 11 oktober in première op Netflix.