Bridget Maasland voelt zich ’letterlijk lichter’ zonder borstimplantaten

„Het voelt zo goed dat er niets meer in mijn lijf zit wat niet van mij is. Ik voel mij letterlijk lichter sinds ik mijn implantaten heb laten verwijderen”, schrijft ze bij de foto.

Maasland liet de implantaten, die ze in totaal zo’n 25 jaar heeft gehad, begin deze maand verwijderen. „Ik had ooit implantaten genomen omdat ik op mijn 25ste dacht dat alles anders moest, omdat ik in een soort midlifecrisis zat”, zei de nu 48-jarige presentatrice in 2015 in Linda’s Zomerweek.