Naam Phillip Schofield verwijderd van website goede doel koning Charles

Ⓒ ANP/HH

De naam van presentator Phillip Schofield is niet meer terug te vinden op de website van The Prince’s Trust, de liefdadigheidsinstelling van koning Charles. Schofield was jarenlang ambassadeur van de organisatie die kwetsbare jongeren helpt bij het op de rit krijgen van hun leven.