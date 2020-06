Anouk reageert op uitspraak Derksen: ’Om te kotsen’

Ze deelt op het plaatje de uitspraak en schrijft erbij: „Wat slecht. Om te kotsen dit.” In een latere Story spreekt ze zich ook uit tegen Zwarte Piet. Ze steunt daarin een uitspraak die suggereert dat men niet ’Black Lives Matter kan steunen en Zwarte Piet tolereren’.

De ophef om de uitspraak volgde nadat Johan Derksen met René van der Gijp en Wilfred Genee maandagavond in VI de uitspraken van Akwasi op de Dam bespraken en later een foto lieten zien van iemand die als Zwarte Piet verkleed naar een demonstratie in Leeuwarden was gekomen.

Derksen sprak zich in die uitzending ook uit tégen racisme en was van mening dat de uitspraken van Akwasi op de Dam alleen maar afleidden van het echte onderwerp.