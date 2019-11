Esmée Dekker hoofdrol in Rocky Horror Show

Eerder werd al bekendgemaakt dat entertainer Sven Ratzke voor de mannelijke hoofdrol tekent. Met zijn rol in The Rocky Horror Show staat hij voor de derde maal in zijn carrière in een musical. Ratzke speelde in 2008 met verve de ’master of ceremonies’ in de Nederlandse versie van de musical Cabaret.

In The Rocky Horror Show belandt het pas verloofde koppel Brad en Janet op een stormachtige avond in het kasteel van de transseksuele dokter Frank-N-Furter (Ratzke). De voorstelling is een musical-horror-komedie gebaseerd op de cultfilm uit 1975 en daarmee een parodistische hommage aan de klassieke B-sciencefictionfilms en andere horrorgenres. Zowel de theatervoorstelling als de film heeft de afgelopen halve eeuw een enorme schare trouwe fans gekregen.

De regie van de nieuwe Nederlandse versie is in handen van Paula Bangels (Fatal Attraction). De muziek wordt verzorgd door de eigen band van Ratzke, onder leiding van Christian Pabst. The Rocky Horror Show zal in het seizoen 2020-2021 in de Nederlandse theaters te zien zijn.