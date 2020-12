Berget Lewis rouwt om moeder

Bij een fotocollage van haar moeder schrijft Berget: „Met veel verdriet in ons hart delen wij u mede dat op 27 december onze moeder, oma en overgrootmoeder Olga Pricilla Lewis deze aarde heeft verlaten. Wij nemen afscheid maar u blijft altijd in onze herinneringen. Bedankt voor alles wat u ons heeft gegeven.”

De zangeres wordt al snel bedolven onder steunbetuigingen van vrienden en fans. Zo schrijft Patricia Paay: „Gecondoleerd met dit verlies, heel veel sterkte en kracht.” Eric Corton laat weten: „Alle kracht en sterkte voor jullie!” Oud-zwemkampioene Inge de Bruijn: „Wat een vreselijk verdrietig bericht. Ik wens je alle kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.”

Trijntje

Ook Bergets schoonzus Trijntje Oosterhuis deelt het verdrietige nieuws op sociale media. „Wij nemen afscheid maar ze blijft voor altijd in onze herinneringen als een oersterke vrouw, een vrouw waar allen vrouwen een groot voorbeeld aan kunnen nemen”, schrijft de zangeres over de moeder van haar vriend Alvin, de tweelingbroer van Berget.

De 47-jarige Trijntje kende Olga al sinds haar jeugd. „Al vanaf mijn vijftiende kom ik bij de familie Lewis over de vloer. We waren buurtgenootjes en zaten bij elkaar in ons eerste bandje Total Touch! Toen al maakte Olga Lewis een bijzondere indruk op mij. Als ze met regelmaat kwam afrekenen bij de kassa van de supermarkt waar ik mijn eerste baantje had. Nooit had ik kunnen bedenken dat zij ruim 25 jaar later mijn schoonmoeder zou worden.”

Trijntje voelde zich enorm welkom bij haar schoonmoeder. Ook haar twee kinderen die ze met haar ex-man deelt werden met open armen ontvangen. De zangeres heeft Olga beloofd goed voor Alvin te blijven zorgen. „En haar vrouwen kracht en legacy over te brengen op haar prachtige kleindochter Maël en uiteraard ook op de andere kids Eljah, Jonas en Marijn. Nu mag Olga Lewis na een lang bijzonder leven rusten in vrede.”