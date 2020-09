JEROEN VAN DER BOOM: ’Corona krijgt me niet klein’

Jeroen van der Boom, hier nog in zijn huis in Blaricum, pakt zijn biezen en verhuist met zijn Dany en hun twee zonen naar Amsterdam-Zuid. Ⓒ Ferry de Kok

De coronacrisis heeft JEROEN VAN DER BOOM naar eigen zeggen ’vleugels gegeven’. Bij de pakken neerzitten was het laatste wat hij wilde en dat resulteert nu in, hopelijk, aanstaand succes. Vrijdag komt zijn nieuwe single ’Tevreden’ uit en over een paar weken staat hij met zijn theatershow Pianoman in de Nederlandse theaters.