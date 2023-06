Handmaid's Tale-actrice Yvonne Strahovski in verwachting van derde kind

Yvonne Strahovski, vooral bekend van haar rol als Serena Joy Waterford in de serie The Handmaid's Tale, is in verwachting van haar derde kind. Dat heeft de Australische actrice bekendgemaakt op Instagram.