Thomas Markle blijft interviews doen om Meghan te bereiken

„Ik blijf dit doen tot ik iets van haar hoor of tot ze met me praat. Ik wil minstens een keer per maand een show doen en uiteindelijk begint ze vroeg of laat met me te praten”, aldus Markle, die zijn eigen plan „kinderachtig en een beetje flauw” noemt. „Maar het is echt tijd om met elkaar te praten. We zijn familie.”

Markle vindt het kwalijk dat zijn kleinkinderen opgroeien „zonder te weten dat ze meer familie hebben.” „Het gaat nu niet alleen meer over mijn dochter en ik. Haar man en twee baby’s zijn er nu ook bij betrokken. Dus het is tijd om iets te doen.”

Doria

Tot dusver zijn alle pogingen van Markle om contact te krijgen met Meghan en haar man prins Harry vruchteloos. Hij krijgt ook geen contact meer met zijn ex-vrouw Doria Ragland, de moeder van Meghan. „Ik heb het een paar keer geprobeerd maar ik weet niet eens waar ze nu is. Ik denk niet in Los Angeles of bij Meghan en Harry. Ik weet het niet.”

Markle ontmoette Harry en zijn kleinkinderen Archie en Lilibet nog niet. Hij raakte na de bruiloft tussen Harry en Meghan vervreemd van het koppel vanwege zijn voortdurende contact met de Britse pers.