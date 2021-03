Katja Schuurman neemt het op voor Bilal Wahib: ’Ook hij is slachtoffer’

„Een slechte grap is geen kinderporno”, schrijft de presentatrice dinsdag in haar Instagram Stories. „Als je het gehele verhaal kijkt, zie en hoor je dat Bilal probeert grappig te zijn. Van kwade opzet is geen sprake.” Wel noemt ze de actie van de acteur ’dom, zeer onhandig en bovendien niet grappig’. Ze hoopt dan ook dat het jongetje niet gepest zal worden.

Desondanks vraagt Schuurman zich af of ’iemand het durft op te nemen voor het andere slachtoffer’, doelend op Bilal Wahib. „Vinden jullie het echt terecht Bilal direct te criminaliseren, veroordelen, ontslaan en boycotten?”, vraagt ze aan de organisaties die de banden met de acteur na het incident hebben verbroken. „Zullen we proberen ons eerst iets meer te verdiepen in verhalen voordat we over elkaar heen buitelen met verwijten en oordelen?”

De presentatrice wilde haar standpunt eerder met de wereld delen, maar durfde dat niet. „Omdat de stap tussen Bilal niet keihard veroordelen en nu zelf waarschijnlijk de lelijkste verwijten over me afroepen zo klein is. Maar ik wil eerlijk durven blijven zijn. Niet klakkeloos meelopen en meeschreeuwen achter ophef, maar eerlijk genuanceerd en zacht zijn.”

Hoewel ze Wahib niet persoonlijk kent, doet het Schuurman ’pijn iemand zo publiekelijk en met zoveel venijn aan de schandpaal genageld te zien worden’.