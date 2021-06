Rita Moreno komt op voor bekritiseerde In the Heights-maker

In the Heights is een vrolijke ode aan de multiculturele samenleving en volgt drie dagen diverse personages in de New Yorkse latinogemeenschap. In de film zouden volgens criticasters te weinig acteurs van kleur zitten. Miranda maakte de muziek en de teksten voor de originele musical uit 2008 en werkte mee aan de film die vanaf 1 juli in Nederland te zien is.

Dinsdag reageerde Miranda zelf al op de commotie die was ontstaan. „Toen ik In the Heights schreef, voelde ik mij niet gezien”, stelt Miranda, die zelf van Puerto Ricaanse komaf is. „Ik heb de afgelopen twintig jaar gevochten om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap gezien zou worden. Ik lees nu de discussies van latino’s met een donkere huidskleur die zichzelf niet terugzien in de film. Daar hebben we niet genoeg aan gedacht.”

Actrice Rita Moreno, wiens documentaire ook mede door Miranda werd geproduceerd, maakte zich in The Late Show kwaad om de ophef. „Je lijkt het nooit goed te kunnen doe”, concludeert ze. Volgens de Puerto Ricaanse Oscarwinnares is Miranda bij uitstek de man die de waarden van latino’s en Puerto Ricanen naar Amerika heeft overgebracht. „Ik had dat niet gekund. Lin-Manuel heeft dat wel en zelfs helemaal alleen gedaan. (...) Ze vallen echt de verkeerde persoon aan.”

Lin-Manuel Miranda veroorzaakte zes jaar geleden juist een kleine revolutie op Broadway door voor de voorstelling Hamilton, over de founding fathers van Amerika, alleen maar niet-witte acteurs te casten. De voorstelling won kasten vol prijzen en werd een enorme kaskraker. Hamilton geldt inmiddels als een mijlpaal in de theatergeschiedenis.