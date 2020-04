Franse film ’Seules les bêtes’ over dodelijk liefdesverlangen

Regisseur Dominik Moll baseerde zich op een roman van Colin Niel uit 2017, waarin de verdwijning van een vrouw (Valeria Bruni Tedeschi) op het Franse platteland centraal staat. Na een sneeuwstorm wordt haar auto verlaten gevonden op een landweggetje. Terwijl gendarme Cédric (Bastien Bouillon) navraag doet in de omgeving, maken we kennis met een aantal anderen.

Sociaal werkster Alice (Laure Calamy) en veeboer Michel (Denis Ménochet) mogen dan getrouwd zijn, hun harten behoren elkaar niet langer toe. Zij is gevlucht in een verhouding met een van haar eenzame cliënten (Damien Bonnard), ook haar man heeft zijn heil elders gezocht. In een terugblik zien we dat de eveneens gehuwde Evelyne een vrijage heeft met de veel jongere serveerster Marion (Nadia Tereszkiewicz). Die prompt halsoverkop verliefd op haar wordt en met een eenmalig avontuur geen genoegen neemt.

In de stijl van Akira Kurosawa’s Rashomon (1950) werpen hun uiteenlopende perspectieven steeds weer een nieuw licht op de gebeurtenissen. Daarbij blijkt ook de straatarme Armand (Guy Roger N’Drin), in Ivoorkust strevend naar geluk en financiële voorspoed, een rol te spelen.

De verschillende verhaalstukjes vallen uiteindelijk zo netjes in elkaar, dat het wat geforceerd voelt, terwijl de rand van deze intrigerende puzzel juist op het irritante af blijft rafelen. Intussen voorziet een keten van vruchteloze hunkering Molls ’whodunit’ van een melancholieke ondertoon. Want in zijn film blijkt continu: als de één iets wil, wil de ander nét iets anders.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)