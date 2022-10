Premium Het beste van De Telegraaf

Omgekomen buurvrouw ’zei altijd zo lief gedag’ Brandweer haalt Barrie Stevens in pyjama uit huis

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Barrie Stevens moet noodgedwongen in Hotel Arena verblijven vanwege een brand bij zijn buurvrouw Ⓒ ISP

Maandagochtend rond vijf uur werd Barrie Stevens met harde kloppen op de deur ruw gewekt uit zijn slaap. ,,Ik dacht: ’Wat is dit!?’ En toen ik open deed zag ik twee brandweermannen, vol in uniform. Ik moest me meteen aankleden en naar buiten, er was brand bij mijn buurvrouw om de hoek.’’