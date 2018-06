Fischer speelt moordenaar op intuïtie

"Een boef spelen die gemeen glimlacht, zodat je hem meteen herkent als slechterik, is niet leuk”, beklemtoont Fischer. "Het goede van deze serie is dat de verhalen laten zien hoe iemand die je buurman kan zijn over het randje wordt geduwd. Ik zal moord nooit goedpraten, maar je begrijpt mijn personage wel. Althans, ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Je moet begrijpen dat die goedzak dit in alle eenzaamheid en paniek als de enige uitweg ziet.”

Samen met hoofdrolspeelster Saskia Temmink, die zijn vrouw Kristina speelt, en regisseur Aaron Rokus bezocht Fischer een verzorgingshuis waar mensen met dementie wonen. Ze praatten met z´n drieën veel over het verhaal. "Althans, Aaron en Saskia praatten. Ik ben meer van het luisteren.”

Rare sfeer

Daarna werd de aflevering in een week tijd gedraaid. "Ik ben gelukkig niet zo van de method acting; ik kan me voorstellen dat het dan wel loodzwaar wordt om zo´n rol als deze te spelen”, bekent de acteur. "Ik volg erg mijn intuïtie, maar tegelijkertijd is acteren ook een heel technisch trucje natuurlijk. Althans, zo benader ik het vaak wel.” Alleen op de dag dat de moord moest worden gedraaid, heerste er wel een rare sfeer op de set. "Je wordt tamelijk melig van al dat nepbloed, Saskia en ik waren vooral aan het lachen. Maar na twee takes werden we toch heel stil. Alle relativering was opeens weg. Alsof we ons opeens heel goed realiseerden dat we een waargebeurd verhaal aan het naspelen waren.”

Fischer speelt de laatste jaren steeds meer verschillende rollen: van de romantische komedie Onze Jongens tot het historische epos Redbad dat hij nu aan het draaien is. "Het acteren wordt eigenlijk steeds leuker naarmate ik ouder word”, bekent hij. "Ik heb het idee dat ik steeds meer grip op het spelen krijg. Ik heb in de loop der jaren best wat gereedschap verzameld om dit vak zo goed mogelijk uit te oefenen.”

Ouwe lul

Alleen op de set van Redbad voelt de 49-jarige acteur zich momenteel af en toe naar eigen zeggen een ouwe lul. "Regisseur Roel Reiné vraagt zoveel van ons”, lacht hij. "We moeten paardrijden en zwaardvechten. Ik ben 20 kilo afgevallen en heb net zo hard getraind als de andere acteurs. Maar in deze moet ik echt jonge collega´s als Gijs Naber of Teun Kuilboer als mijn meerderen erkennen.”

Van God los: Tot de dood ons scheidt is maandagavond te zien op NPO3. Fischer gaat vanaf 19 oktober met een band op tournee met het programma Fischer zingt Hazes.