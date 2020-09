Ozark-ster Julia Garner: ’Ruth mag niet te gevoelig worden’

Julia’s alter ego Ruth is een stoere, pittige dame die er niet voor terugdeinst om te laten zien dat ze een sterk persoon is. „Je wilt dat het publiek geamuseerd blijft en meegroeit met de karakters in een nieuw seizoen. Ze moeten steeds iets meer te weten komen over het personage. Het laatste seizoen vond ik best wel lastig, omdat ik bang was dat Ruth teveel verandering doormaakte. Ze werd verliefd en dat maakte haar kwetsbaar en gevoelig, aldus Garner.

Volgens Laura Linney, die de rol van Wendy Byrde speelt, ’heeft Julia het fantastisch gedaan’. „Ze begrijpt heel goed waar ze mee bezig is en heeft vertrouwen in de manier waarop ze te werk gaat. Daarom is ze zo ontzettend goed in de show. Ik zou niemand anders kunnen bedenken die de rol van Ruth Langmore speelt zoals zij.”