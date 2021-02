Iman: ’Mijn leven zonder David Bowie’

Nooit, zegt Iman Abdulmajid, zal ze meer van een man houden dan van David Bowie. Sinds 1992 was het topmodel getrouwd met de iconische zanger. Ⓒ Getty Images

Vijf jaar geleden overleed DAVID BOWIE op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, maar voor zijn weduwe IMAN is hij nog elke dag aanwezig in haar leven. „Ik zal ook nooit meer hertrouwen. David was mijn grote liefde.”