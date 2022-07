Prins Harry ziet moeder Diana dagelijks terug in Archie en Lilibet

Prins Harry

Prins Harry wordt nog elke dag herinnerd aan de nalatenschap van zijn moeder prinses Diana. De hertog van Sussex ziet haar terug in de winnaars van de Princess Diana Awards, maar ook in zijn eigen kinderen. Dat zei Harry vrijdag in een video die hij opnam vanwege de uitreiking van de naar zijn moeder vernoemde prijzen. De digitale awardshow valt op de dag dat Diana haar 61e verjaardag zou hebben gevierd.