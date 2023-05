Terminator-ster Edward Furlong onherkenbaar met nieuw gebit

Eerder verschenen er foto’s van Furlong waarop hij zijn tanden had verwaarloosd vanwege jarenlang alcohol- en drugsmisbruik. Naar eigen zeggen is hij inmiddels vijf jaar nuchter en heeft hij zijn leven weer op de rit. Hij hoopt dan ook vurig op een comeback in Hollywood. In de loop hier naartoe heeft hij zichzelf getrakteerd op nieuwe tanden. „Iedere keer als ik in de spiegel keek, herinnert het me aan mijn meth- en heroïneverslaving”, vertelde hij eerder aan de Duitse krant Bild.

Edward Furlong in 2013, toen zijn ex hem voor de rechter sleepte. Ⓒ Getty Images

Furlong werd in Los Angeles gespot aan de zijde van zijn ex, Dawson’s Creek-actrice Monica Keena. Ze hadden jarenlang een knipperlichtrelatie, die uiteindelijk op de klippen liep nadat Keena een contactverbod tegen hem had ingediend vanwege huiselijk geweld. De twee zouden elkaar sinds kort weer in de armen hebben gesloten.

Op 13-jarige leeftijd brak Furlong door als de jonge John Connor in de Terminator-film. Daarna scoorde de acteur de ene na de andere rol in grote films, waaronder American History X.