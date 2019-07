Harry en Meghan bij invloedrijksten online

Er zijn een paar criteria waaraan de personen op de lijst moeten voldoen. Ze moeten genoeg volgers hebben zodat hun nieuws ruim onder de aandacht komt en ze moeten hun stempel op social media kunnen drukken.

Over volgers hebben Harry en Meghan niet te klagen. Hun account op Instagram werd in april gelanceerd en had na zes uur al een miljoen volgers. Inmiddels staat de teller al op meer dan 9 miljoen.

De Sussexes gebruiken hun account vooral om aandacht te geven aan goede doelen. Elke maand volgen ze enkel organisaties die zich inzetten voor een specifiek thema. Zo stond al het thema mentale gezondheid en LHBT-organisaties al eens centraal.