Lily Allen in tranen om Emmy-nominatie broer

„Mijn fucking kleine broertje is genomineerd voor een Emmy. Niemand verdient dit meer. Ik ben zo fucking trots op hem, zelfs zonder nominatie”, jubelt de 34-jarige Lily op Instagram. „Maar OMG hij is genomineerd. Go Alf!!”

Ⓒ Instagram Stories

Lily deelde daarna een kleine video waarin te zien is dat ze een traan moet laten vanwege het nieuws. Ook postte ze een foto waarop ze kippenvel heeft.

Ⓒ Instagram Stories

Alfie Allen (32) is genomineerd in de categorie beste bijrol in een dramaserie voor zijn rol als Theon Greyjoy in de HBO-hitserie Game of Thrones. Op het debuutalbum van zijn zus staat het lied Alfie, dat over hem gaat.