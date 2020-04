Wie helpt Liz Hurley (54!) aan een man?

Ⓒ Getty Images

Je kan het je af en toe bijna niet voorstellen als je haar sierlijke bikinifoto’s ziet waar LIZ HURLEY op Instagram maar wat graag mee pronkt. De Engelse actrice is toch echt alweer 54 jaar, maar ziet er nog steeds uit als een jonge godin... met dito lichaam. Toch is Liz al bijna acht jaar alleen en daar is ze wel een beetje klaar mee. „Ik heb me voorgenomen, als de coronacrisis straks voorbij is en we weer de deur uit kunnen, actief op zoek te gaan naar een man.”