Glennis Grace hoopt op eigen docu: ’Ben al vijf jaar aan het documenteren’

Het juicekanaal Reality FBI liet dit weekend screenshots zien van een ruzie tussen Glennis en een van haar volgers. Hoewel niet duidelijk is waar het gesprek over gaat, is uit de conversatie wel op te maken dat deze volger flink wat kritiek op de zangeres heeft. Als Glennis eenmaal doorheeft dat het gesprek tussen hen met het juicekanaal wordt gedeeld, reageert Glennis wederom: „Gaat lekker hè? Even screenshots maken. Komt in mijn docu. Thank you.”

Hoewel ze hiermee insinueert dat er al sprake is van een docu, blijkt dat nog zeker niet het geval. Aan Shownieuws bevestigt de zangeres wel een documentaire te willen maken. „Ik ben al vijf jaar aan het documenteren”, verklapt ze. „We willen gewoon heel veel verzamelen voor het geval dat het wel gaat gebeuren.” Toch realiseert Glennis zich wel dat een eventuele docu er voorlopig nog niet in zit. „Aan de ene kant wil ik het al heel lang, maar dat gaat nu nog niet zijn in ieder geval...”

Dat ze al vijf jaar materiaal aan het verzamelen is, is opmerkelijk. In 2018 verscheen er al een documentaire van de hand van Nada van Nie over de zangeres. Voor Glennis Grace: Het meisje uit de Jordaan werd de zangeres een jaar gevolgd tijdens haar reis naar Amerika waar ze het schopte tot de finale van America’s Got Talent. Het lijkt er dan ook op dat Glennis destijds de smaak te pakken heeft gekregen en het stokje heeft overgenomen van de documentairemaakster die haar eerder volgde om nu zelf haar leven vast te leggen.