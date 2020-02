Veel kijkers voor speciale uitzending coronavirus

In het programma, dat door Rob Trip werd gepresenteerd, werd onder meer ingegaan op de vraag of Nederland goed is voorbereid op besmettingen en wat dan de gevolgen zijn voor de samenleving. Experts waren in de studio aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. Tijdens de uitzending maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg ook bekend dat een man uit Loon op Zand de eerste Nederlander is die is besmet met het coronavirus.

RTL Nieuws besteedde donderdagavond in samenwerking met RTL Z in een livestream op onlineplatforms aandacht aan het virus. Het SBS6-programma Hart van Nederland maakte woensdag al een extra lange uitzending over het coronavirus.