Spinderella klaagt Salt-N-Pepa-collega’s aan

Voor Spinderella, die al bijna 35 jaar de dj is van Salt-N-Pepa, begon het 10 jaar geleden. Toen bracht de driekoppige vrouwelijke hiphopgroep een Best Of-plaat uit. Spinderella zou een derde van de royalties van dit album krijgen. Maar ze ontving nooit iets.

Daarna kreeg ze ook nooit een cent voor een tv-special over de groep en een groot optreden tijdens de BillBoard Music Awards in 2018, weet TMZ op basis van rechtbankpapieren. Maar de grootste schok voor de dj was toen ze er dit jaar achter kwam dat haar collega’s afgelopen tien jaar meer dan 600.000 dollar aan royalties uitgekeerd hebben gekregen en dat ze haar daar niets van hebben gegeven.

Spinderella klaagt de andere twee dames nu aan voor fraude, contractbreuk en inbreuk op haar merkrecht.