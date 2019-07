David Crosby open voor reünie CSNY

„Zeg nooit nooit!”, reageert hij in de The Tonight Show with Jimmy Fallon. „Ik heb geen kwade gevoelens naar hen. Ik heb veel te veel mooie muziek met hen gemaakt. Ik houd van ze.”

Crosby, die voordat hij op het podium stond met CSNY gitarist en zangeres was bij The Byrds, erkent dat hij en zijn voormalige bandleden ’vreselijk’ met elkaar omgaan. „We hebben zoveel uitgehaald, ik bedoel, we waren zo vaak zo vreselijk tegen elkaar. Wij allemaal. En ik denk dat we dat allemaal weten.”

De zanger vertelt dat hij regelmatig op Twitter wordt benaderd door fans die hem en de andere bandleden vragen ’normaal te doen’ en weer samen te komen voor de liefhebbers van hun muziek. Volgens Crosby is het huidige politieke klimaat in ieder geval ’een geweldige tijd om weer te gaan zingen’.