Ron Brandsteder wil geen oude kluizenaar worden

Hoewel Ron en zijn vrouw nu behoorlijk wat ruimte hebben, snapt hij ook dat mensen wanneer ze ouder worden minder vierkante meters nodig hebben. „Ik weet van mensen die in een paleis woonden en toch elke avond met z’n tweeën in de keuken zaten. Dat vonden ze gezellig. Tja, wat heb je eigenlijk nodig?”

De presentator heeft bijna niets te klagen over zijn woning. „Het enige is: we hebben veel trappen in huis. Misschien is dat wel goed, een beetje fitness. Maar als ik boven ben en beneden mijn bril ben vergeten, dan is het toch wel ver.”