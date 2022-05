Dave Roelvink kampte met drank- en drugsverslaving en is afkickkliniek begonnen

Dave vertelt: „Ik heb mij een hele lange periode ontzettend ongelukkig gevoeld. Ik ben heel ver van mezelf verwijderd geweest. Ik heb de mensen om mij heen pijn gedaan en de verkeerde keuzes gemaakt. Gelukkig heb ik mezelf twee jaar geleden in de spiegel aangekeken en besloten dat dit zo niet verder kon. Ik heb professionele hulp gezocht en ben naar een kliniek gegaan. Gelukkig met succes!”

De realityster wil verder niet te veel op ingaan op de reden van zijn verslaving, maar hij vertelt dat er veel op hem afkwam toen hij op jonge leeftijd bekend werd. „Iedereen heeft een mening over je. Ik kon heel slecht met mijn gevoel en emoties omgaan. In de drank en drugs vond ik mijn verdovingsmiddel. Ik wilde in een roes blijven leven en niet geconfronteerd worden met de werkelijkheid.”

Om anderen te helpen bij hun verslaving, is Dave samen met Najib Amhali en Reda Saleh een afkickkliniek in Abcoude begonnen: Recovery Mental Health Care. „We willen mensen gaan helpen. Dit is ook meteen een oproep aan jongeren en ouderen. Gun jezelf de kans om te herstellen. Zoek hulp. Het herstel wat ik heb gevonden is het mooiste cadeautje wat ik mezelf heb gegeven. Ik kan een goede vader en zoon zijn en een lieve vriend voor mijn vriendin. Ik voel mij bovendien ontzettend gelukkig. Twee jaar geleden had ik niet meer de hoop dat ik mij zo zou voelen zoals ik mij nu voel.”

Nare en zware periode

Vader Dries vertelt dat het voor de hele familie een nare en zware periode was. „Natuurlijk heb ik destijds alles gedaan wat in mijn vermogen lag om Dave te helpen, maar ik ben op dat gebied geen professional. Zelf koos hij er op een goed moment voor om naar een kliniek te gaan en dat heeft hem geweldig geholpen.

Hij vervolgt: „Dave is nu ruim twee jaar helemaal clean en een heel ander mens geworden. Soms vind ik het wel eens ongezellig, want een glas wijn met hem drinken zit er niet meer in. Maar ik heb mijn zoon weer terug waar ik zielsveel van houd.”