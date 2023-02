William en Catherine weer op rode loper van BAFTA’s

De troonopvolger is gekleed in een zwarte smoking. Zijn vrouw draagt een witte jurk van ontwerper Alexander McQueen die een van haar schouders ontbloot. Daarbij draagt Catherine zwarte armlange handschoenen.

William is sinds 2010 voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts, de organisatie achter de filmprijzen. Catherine maakte in 2017 aan de zijde van William haar debuut op de rode loper van de BAFTA’s.