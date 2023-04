LL Cool J gaat voor het eerst in dertig jaar weer op tournee

De Amerikaan begint zijn tour op 25 juni in Boston en eindigt op 3 september in Los Angeles. Hij wordt tijdens de concerten vergezeld door bekende namen als The Roots, Salt-N-Pepa, Queen Latifah, Ice-T en Method Man.

De rapper heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op zijn acteercarrière. Zo speelt hij sinds 2009 in de tv-serie NCIS: Los Angeles, waarvan nu het laatste seizoen te zien is.

In Nederland had LL Cool J, een afkorting van Ladies Love Cool James, eind jaren tachtig en in de jaren negentig zijn grootste hits. Zo stond hij hier in de charts met nummers als I Need Love, Doin’ It, Loungin (Who Do Ya Luv) en Phenomenon. Het meest recente album van de rapper, Authentic, kwam uit in 2013.