Madonna na maanden revalidatie weer op de fiets

TMZ plaatste donderdag foto's van Madonna terwijl zij met een personal trainer en wat vrienden door Central Park in New York fietst. De site meent te zien dat Madge zich ’erg goed’ voelt.

Tekst gaat verder onder bericht

Madonna werd eind juni getroffen door een bacteriële infectie nadat ze zich bij de voorbereidingen van haar wereldtournee onvoldoende in acht had genomen. Hierdoor moest ze haar Amerikaanse concerten uitstellen.

De Europese data blijven ongewijzigd en vormen nu de start van de tour. Op 14 oktober begint Madonna haar concertreeks in de O2 Arena in Londen. Op 1 en 2 december wordt ze in de Ziggo Dome in Amsterdam verwacht.