R. Kelly mag gevangenis waar coronavirus heerst niet uit

Kelly stelde in plaats van de cel huisarrest met enkelband voor. Dat werd door de rechter afgewezen omdat in de gevangenis waar de zanger vastzit nog niemand met het coronavirus is besmet. In veel andere Amerikaanse gevangenissen zijn wel meerdere mensen besmet geraakt.

De openbaar aanklager in New York die de zaak tegen de zanger behandelt, zei een dag eerder zijn geklaag zat te zijn en vroeg de rechter daarom om geen gehoor te geven aan Kelly’s verzoek.

R. Kelly zit in voorarrest in een gevangenis in Chicago. Hij is aangeklaagd voor afpersing, seksueel misbruik en bezit van kinderporno.