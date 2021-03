RTL schrapt uitzending Rooijakkers over de vloer met Bilal Wahib

RTL laat weten „enorm geschrokken” te zijn van de video en het onderzoek van de zedenpolitie in Amsterdam af te wachten. „In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering. Wanneer de aflevering met Bilal te zien zal zijn, is nog niet bekend.”

In Amsterdam is woensdag een 22-jarige man aangehouden in verband met de zaak. Het gaat gezien de leeftijd van de verdachte vermoedelijk om Wahib, maar de politie wil dat niet bevestigen. De acteurs hebben zelf nog niet gereageerd op de video.