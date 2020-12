Doodsoorzaak Justin Townes Earle bekend

Het nieuws werd gedeeld op de socialemediakanalen van de artiest. Naast alcohol en cocaïne werden ook sporen van fentanyl, dat in sommige sterke pijnstillers zit, gevonden. Het team van Justin Townes Earle waarschuwt in het bericht voor de gevaren van het opiaat. „Er is maar een beetje fentanyl nodig om een overdosis te veroorzaken.”

Justin Townes Earle was de zoon van zanger Steve Earle en kampte jarenlang met verslavingen. In het bericht wordt dan ook gewezen op de mogelijkheden om van alcohol- en drugsverslavingen af te komen. „Als jij of een geliefde worstelt met een verslaving, weet dan dat je niet alleen bent en vraag om hulp.”