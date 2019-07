Sarah Paulson niet in American Horror Story

Sarah werd vijf keer genomineerd voor haar rollen in American Horror Story. De serie is een anthologie, wat betekent dat er elk seizoen een nieuw verhaal met nieuwe personages wordt verteld. De 44-jarige kreeg nominaties voor haar werk in de seizoenen met de ondertitels Asylum, Coven, Freak Show, Hotel en Cult.

De actrice werkt momenteel wel aan een ander project van Ryan Murphy, de maker achter American Horror Story, Glee, Nip/Tuck en American Crime Story. Sarah heeft de titelrol in zijn Netflixserie Nurse Ratched. De actrice is momenteel ook bezig met de opnames voor Mrs. America, een serie over de opkomst van de vrouwenbeweging in de Verenigde Staten.