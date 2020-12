Oud-voetballer en quizmaster Frank Kramer (73) overleden

Dat meldt Philip Kooke, schrijver van de biografie van de markante Kramer, die nog een boodschap achterliet. „Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.”

Kramer was al enige tijd ziek. Hij werd afgelopen vrijdag op zijn eigen verjaardag onwel, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat vertelde Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. „Het gaat echt heel slecht met hem. Hij is onwel geworden op zijn verjaardag en opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in coma. En het was zijn wens dat hij niet gereanimeerd zou worden en dat hij geen voeding zou krijgen, maar dat hij gewoon in coma zou worden gehouden.”

Voetbal

Zijn voetballoopbaan voerde Kramer onder meer langs FC Amsterdam, Volendam, Haarlem, MVV en Telstar. Hij was een grillige aanvaller. Later werd hij onder meer presentator van spelshows als Hints en Boggle. Tot twee jaar geleden was hij actief als commentator bij Eurosport.

Kramer gold als een buitenbeentje, een voetballer die in een oude Eend (2CV) naar de trainingen kwam en nog tijdens zijn voetballoopbaan een hit scoorde met de groep Full House. Met de cover Standing on the inside werd de tweede plaats in de Top 40 bereikt. Hij was opgeleid tot leraar Duits en ook nog enige tijd werkzaam als steward.

Tv-presentator

Nadat hij was gestopt als voetballer werd hij presentator van AVRO’s Sportpanorama. Toen hij door die omroep werd afgedankt - zijn losse manier van presenteren werd niet gewaardeerd - vertelde hij in de laatste uitzending dat het vooral het gebrek aan humor was bij de leiding waarom hij moest vertrekken. Halverwege zijn betoog werd de eindtune ingezet.

Kramer vervolgde zijn tv-loopbaan bij de KRO met de Frank Kramer Show, het presenteren van Hints en later Boggle. De omroep heeft woensdag met verdriet gereageerd op het overlijden van Kramer. „Vandaag is bekend geworden dat onze oud-collega Frank Kramer is overleden. Frank was een multitalent die voor de KRO veelbekeken programma’s als Boggle en Hints presenteerde. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe”, laat de omroep weten.

Kramer tijdens de opnames van Boggle (1995). Ⓒ ANP/HH

Eurosport

Ook zijn afscheid bij Eurosport, na 24 jaar, werd memorabel. Zijn laatste wedstrijd moest hij becommentariëren middenin de nacht. Het betrof een duel uit de Amerikaanse competitie MLS en de beledigde Kramer negeerde in zijn commentaar de wedstrijd volledig. Slechts één keer noemde Kramer de naam van een speler. Dat gebeurde na de 1-0. „Dit is weer die Martínez, die heeft de onhebbelijke gewoonte om altijd als ik aan het woord ben te scoren.” Verder vulde hij de tijd met anekdotes, gedichten, liedjes en analyses over onder meer de effectenbeurs.

Een jaar geleden verscheen zijn biografie, Eeuwig op de vlucht, geschreven door NOS-sportcommentator Kooke.