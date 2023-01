Premium Het beste van De Telegraaf

Na K-pop Zuid-Koreaanse films, series en programma’s populairder dan ooit

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Van Squid game is een tweede seizoen in de maak. Ⓒ Netflix

Wat hebben I can see your voice, Love at first song, DNA singers en The masked singer gemeen? Het zijn Zuid-Koreaanse formats die hier uitermate goed aanslaan. Films, series en programma’s uit dat land trekken steeds meer kijkers, zozeer zelfs dat Netflix voor dit jaar liefst 34 nieuwe titels heeft besteld, een verdubbeling ten aanzien van vorig jaar. De schatting van de streamingsdienst is dat 60% van alle gebruikers wel eens ’K-drama’ heeft gezien.