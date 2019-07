Dochter Luke Perry vindt steun bij Riverdale-cast

„Iedereen daar heeft me zo gesteund en is geweldig, ik hou van die mensen”, liet Sophie weten na een vraag tijdens een Q&A die ze hield. „Ik heb met sommigen een hechtere band dan met anderen, maar als ik ook maar iets nodig heb, zijn ze er allemaal altijd voor me.”

Luke, die op 4 maart op 52-jarige leeftijd overleed, speelde in Riverdale de rol van Fred Andrews, de vader van Archie. Hij werd in de jaren 90 beroemd als Dylan in Beverly Hills, 90210. Sophie herinnerde haar volgers eraan dat dat ver voor haar tijd was. „Mensen realiseren zich niet altijd dat hij tijdens mijn leven niet zo beroemd was als in het 90210-tijdperk”, aldus de tiener. „Tegen de tijd dat ik oud genoeg was om dat te begrijpen, stond hij niet meer in de schijnwerpers zoals dat nu wel weer het geval is. Ik heb nooit in de spotlight geleefd, dus dit is allemaal nieuw voor mij.”