Beau van Erven Dorens probeert dakloze te helpen

Volgens Beau is Rigo een ’vriendelijke, boeiende man die een ingewikkelde tijd achter de rug heeft’. „Een paar maanden geleden heb ik hem voor een nieuw programma over daklozen (De Sleutel) opgepikt onder een brug aan de rand van Tilburg. Hij was op dat moment 20 maanden dakloos en zorgde voor een hond en een bok. Hij houdt meer van dieren dan van mensen, moet je weten”, schrijft Beau op het sociale medium.

Ⓒ Instagram

En hoewel Beau dus al een plek om te wonen voor Rigo gevonden dacht te hebben, moet Rigo het huis alweer verlaten, omdat de buurt en de woningcorporatie over de dieren klagen. „Zijn eigen huisje, met een tuintje, waar hij de rest van z’n leven mocht blijven. Daar is hij ingetrokken, met hond én bok. Enkele weken later vond hij een ziek, ondervoed mini-paardje en... hij nam het mee naar huis.”

Hij vervolgt: „En moet Rigo zijn huisje uit,want hij wil geen afscheid nemen van z’n dieren. Kan iemand Rigo helpen aan een huisje, hutje of plaats voor een camper in de buurt van Tilburg, op of naast een weiland waar Rigo z’n dieren kan verzorgen? Hij kan inmiddels zelf huur betalen en gaat op veel gebieden hard vooruit”, aldus Beau, die zich in de programma’s Het Amsterdam- en Het Rotterdam Project eerder al heeft ingezet voor daklozen.