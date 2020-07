David Schwimmer verzekert: er komt echt een Friends-reünie

„Er komt zeker een Friends-reünie. We hebben al veel van de creatieve aspecten van de show rond”, aldus Schwimmer, die de rol van Ross Geller speelde in de nog altijd populaire sitcom. „Het is zonder script en er zitten veel verrassingen en grappige dingen in. De vraag is alleen wanneer en we zijn dat aan het uitwerken want we willen het pas doen als het veilig is voor iedereen.”

Eerder zei de acteur al dat hij hoop had dat de opnames in augustus zouden kunnen plaatsvinden. Omdat in ieder geval een deel van de special met publiek moet worden opgenomen, is het wel lastig in te schatten of dat gaat lukken. „Dat maakt het allemaal extra tricky. We gaan natuurlijk niemands gezondheid op het spel zetten door dit te doen.”

Eigenlijk zouden Schwimmer en zijn collega’s Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry al eind mei te zien zijn tijdens de lancering van streamingdienst HBO Max. De opnames werden echter uitgesteld vanwege het coronavirus.