Fans missen ’spelling is fun’ in lied Taylor Swift

Waarom Taylor het zinnetje uit het nummer heeft gehaald, is niet duidelijk. Op sociale media stellen vele fans dezelfde vraag. „Waarom heeft ze dit gedaan? OMG?” en „Me! is niet meer hetzelfde zonder ’spelling is fun’”, luiden verschillende reacties.

Toen de single in april uitkwam, werd door sommigen overigens lacherig gereageerd op het zinnetje. Daarop verdedigde de zangeres haar tekst tijdens een interview met The Hit Network. Ze zei dat de toon van de songtekst belangrijk was voor het lied, omdat „we wilden dat iedereen wist dat het geen serieus liefdesliedje is.”

Taylor maakte Me! samen met Brendon Urie, de zanger van Panic! At The Disco. Het nummer zorgde voor een record in de Billboard Hot 100, toen het van 100 naar 2 steeg. Dat was de grootste sprong ooit voor een single in de Amerikaanse hitlijst.