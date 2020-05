Forbes: Kylie Jenner is toch geen miljardair

Het zakenblad plaatste Kylie eerder dit jaar voor de tweede keer als jongste miljardair in de rijkenlijst met een vermogen van zo'n 1,2 miljard dollar. Nu blijken documenten die eerder door haar team zijn aangeleverd niet helemaal te kloppen, stelt Forbes. Zo hield ze een stuk minder over dan gecommuniceerd aan de deal met beautygigant Coty Inc., aan wie ze vorig jaar 51 procent van haar aandelen in haar succesvolle bedrijf Kylie Cosmetics verkocht.

Volgens Forbes is het overduidelijk dat ’Kylies kamp heeft gelogen’. De belastingteruggaven die medewerkers van het tijdschrift kregen na bezoeken aan haar accountant en bij haar thuis zijn ’hoogstwaarschijnlijk vervalst’. Kylie heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

De bijna 900 miljoen dollar die ze wel waard zou zijn, heeft ze te danken aan het in 2014 opgerichte Kylie Cosmetics. Hoewel Kylie samen met haar familie te zien is in de realityserie Keeping Up! with the Kardashians voelt haar bankrekening daar een stuk minder van.