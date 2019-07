’Verwarde’ berichten OITNB-actrice gevolg van hack

„Mijn account was megahard gehackt. Ik ben weer terug en het spijt me heel erg”, schrijft Manning onder een foto van haar in haar rol als Tiffany ’Pennsatucky’ Doggett. Ook bovenaan haar Instagram-profiel meldt ze: „Mijn account is gehackt en het spijt me zo voor al deze berichten. Ik kan er weer op en kon de berichten verwijderen!”

De afgelopen dagen verschenen er lange cryptische berichten, waarin Manning beschreef hoe verlamd ze zich voelde en dat ze door iemand werd geterroriseerd. Ook uitte ze haar ongenoegen over haar mede-castleden, en beschuldigde ze hen van haar te negeren. Onder haar volgers ontstonden grote zorgen over haar mentale gezondheid.