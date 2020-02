Tabitha strikt Ronnie Flex voor nieuwe single

Zeldzaam is de voorbode van een nieuw Tabitha-album dat later dit jaar zal verschijnen. „Ik ben heel blij met hoe Zeldzaam geworden is en ik ben vereerd dat ik dit samen mag doen met Ronnie Flex”, aldus de zangeres.

„Ik kan niet wachten om het in april en mei live te spelen tijdens de clubtour. Dat worden echt te gekke avonden waarin ik met volledige liveband op het podium sta.”

De 27-jarige Tabitha beleefde vorig jaar haar grote doorbraak dankzij haar samenwerkingen met Kris Kross Amsterdam. Ze was onder meer te horen op de megahit Hij is van mij met Maan. Tabitha was met 180 miljoen streams bovendien een van de meest gestreamde artiesten van 2019.