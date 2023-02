Maarten van Rossem heeft het helemaal gehad met de Kardashians

Van Rossem gebruikte zelfs zijn privilege om met een bel de uitzending te onderbreken om zijn statement te maken. „Dit is nu al de zoveelste keer dat die verdomde Kardashians in het programma voorkomen”, bromde het jurylid. „Ik stel voor dat we er nú mee stoppen. De komende vijf jaar wordt deze naam, deze familie, deze hele zooi niet meer genoemd.”

Hij voegde er ook nog aan toe te denken de programmamakers „het gewoon doen om mij te treiteren”. Kim Kardashian was dit keer een van de termen bij een fragment waarin Marilyn Monroe zong voor president John F. Kennedy. De jurk van Monroe werd recent gedragen voor Kim Kardashian.