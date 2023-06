Tom Holland in Spider-man-appgroep met Toby Maguire en Andrew Garfield: ’De Spider-boys’

Maguire kroop in 2002 als eerste in de huid van de New Yorkse tiener Peter Parker, de jongen achter het masker van Spider-Man. Na drie films nam Garfield het stokje in 2012 over voor de nieuwe filmreeks, Holland speelt de gemaskerde superheld sinds 2017 in een nieuwe reboot. In de meest recente Spider-Man-film No Way Home uit 2021 zijn de drie acteurs allemaal te zien.

De drie acteurs appen nog geregeld met elkaar, vertelt Holland. „Ik, Andrew en Tobey hebben een geweldige band doordat we zoiets unieks hebben meegemaakt”, zegt de acteur. „Het voelt echt alsof we broers zijn. We hebben een groepschat waarin we zo nu en dan bijkletsen. Deze heet de Spider-Boys.”

Naast dat het in de app natuurlijk over „Spider-man-dingen” gaat, worden er volgens Holland ook serieuze zaken besproken. „Ik had laatst een liefdadigheidsevenement in Londen en ik vroeg hen of ze zo aardig wilden zijn om een poster te signeren voor een veiling. Dat wilden ze natuurlijk graag.”