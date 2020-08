De zomer van... Daphne Deckers

Waar? Samen met haar echtgenoot, Wimbledon-kampioen Richard Krajicek, dochter Emma en haar vriend Oscar en zoon Alec en zijn vriendin Ellia geniet Daphne Deckers in Marbella van een heerlijke vakantie onder de Spaanse zon.

Wat doen ze daar zoal? Het sportieve gezin komt de dagen door met zwemmen, paardrijden en varen. Maar er wordt ook gewerkt! Zo levert Daphne ook buiten de Nederlandse grenzen haar column voor VROUW af en is ze bovendien druk bezig met het schrijven van haar nieuwe non-fictie boek. Al wordt er zo nu en dan ook even gespijbeld...

Bijkomen van: De schrijfster kan vooralsnog terugkijken op een prima 2020, met als hoogtepunt de verfilming van haar romandebuut Alles is zoals het zou moeten zijn. Enige tegenvaller, zo liet ze vier maanden geleden weten in haar column: „Ik neem me al weken voor om eens wat minder te snacken. Al dat thuiszitten gaat op mijn buik zitten, maar het lukt me vooralsnog niet om er écht iets aan te doen. Het is deels verveling, deels de sugar rush en deels het gevoel van: ach, ik loop toch de hele dag in een joggingbroek. (...) Toen ik terug naar mijn auto liep en wéér iemand naar me keek, dacht ik: is het omdat ik een bekende kop heb? Pas toen ik mijn gordel wilde omdoen, zag ik het: ik was vergeten dat ik mijn knoop los had gedaan, en nu stond mijn hele broek open. Corona-kilo’s, ik moet ervan af!”

En kijkend naar de vakantiekiekjes die Daphne op sociale media deelt, is dat in ieder geval gelukt!