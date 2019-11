Prinses Marie snoert critici de mond met optredens

Joachim (50), de jongste zoon van koningin Margrethe, is afgelopen zomer met zijn vrouw en twee jongste kinderen naar Parijs verhuisd om daar op uitnodiging van Frankrijk een intensieve hoge militaire opleiding te volgen. De studie laat hem geen tijd om in eigen land verplichtingen op zich te nemen. Dat leidde in de Deense media tot soms felle discussies. De prins zou voor de duur van zijn verblijf in Frankrijk zijn staatstoelage moeten inleveren, zo werd geopperd. Joachim, koningshuis en regering waren het daar niet mee eens.

Dat prinses Marie, een geboren Française, nu wel actief is in Denemarken, ondermijnt de kritiek. Dinsdag is ze aanwezig bij de lancering van het boek ’Eten met respect’, waarvoor ze zelf het voorwoord schreef en vier recepten leverde. Het kookboek richt zich op het voorkomen van voedselverspilling en voor elk verkocht exemplaar gaat een bijdrage naar ’Folkekirkens Nødhjælp’, het noodhulpprogramma van de Deense kerk.

Woensdag overhandigt Marie in Kopenhagen de ’Literatuurprijs van de ambassadeurs van de Franstalige landen’. Dat is een beloning voor de beste vertaling in het Deens van moderne Franstalige literatuur. En ook donderdag speelt Frankrijk een rol bij haar werk. Dan is ze in Odense waar ze bij de Alliance Française een tentoonstelling opent met literaire werken van wijlen prins Henrik.

Zaterdag tenslotte is prinses Marie even terug in kasteel Schackenborg in het zuiden van Denemarken, waar ze enige tijd met Joachim en de kinderen heeft gewoond. Daar opent ze een kerstexpositie, waarbij in de verschillende ruimten van het paleis onder meer feestelijk gedekte tafels zijn te zien.

Om aan te geven dat ook in Frankrijk nog goed werk kan worden gedaan is de prinses volgende week ook nog twee keer actief in Parijs, bij de Deense afdeling van het internationaal lyceum in Sant-Germain-en Laye en bij de 40e algemene vergadering van Unesco.