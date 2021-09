Danny Vera heeft vrede met zelfverkozen dood vader

In een openhartig gesprek in de televisiekapsalon van Akyol vertelde Vera over zijn drijfveren als artiest. Al gauw ging het daarbij over zijn ouders, die beiden niet meer in leven zijn. Zijn vader koos er in 2016 zelf voor om uit het leven te stappen. „Hij heeft het zelf gedaan. Ik vind het moeilijk om dit in dit programma te zeggen, maar ik ben trots en blij dat hij het gedaan heeft”, vertelt de 44-jarige zanger over zijn vader, die volgens Vera „een zwaarmoedig hart” had.

In het gesprek legt Vera uit waarom hij er zo over denkt. „Je wordt niet gevraagd om hier te komen op deze planeet. Moet je je voorstellen dat je nog langer op het feestje moet blijven, terwijl iedereen helemaal katjelam is en jij geen zin meer hebt. Dan mag jij toch ook gewoon je jas pakken en naar huis gaan?”

Halverwege de zeventig

Ook de leeftijd van zijn vader heeft ermee te maken dat de Rollercoaster-zanger vrede heeft met de keuze van zijn vader. De bloemist die net als zijn zoon ook zanger was, was halverwege de zeventig toen hij besloot uit het leven te stappen. „Ik heb ook mensen gekend die er eerder zijn uitgestapt, zeg maar eind twintig. Dan denk ik: had even vijf jaar Prozac gepakt. Dat je er even overheen bent. En als je er dan niet overheen bent, dan kun je er altijd nog voor kiezen. Maar als je halverwege de zeventig bent en denkt: voor hetzelfde geld word ik 85, dan moet nog tien jaar en ik wil helemaal niet nog tien jaar, dan heb ik daar vrede mee.”

Vera noemt het een vrije keuze. „Ik vind ook niet dat hij het niet had mogen doen. Daar heb je als mens je vrijheid voor, toch.”