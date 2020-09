Jeroen van Merwijk cancelt optredens na terugval door ziekte

Op Facebook doet de 65-jarige cabaretier zijn relaas. „Zoals velen van jullie weten, is bij mij in februari een terminale vorm van darmkanker geconstateerd. Dat was nadat impresariaat “De Mannen” voor dit seizoen een prachtige nieuwe speellijst voor me had weten te organiseren voor de Oudejaars met de omineuze titel, het is een gave, zullen we dit jaar maar een keertje over doen’”, begint hij zijn verhaal.

„Hoewel het er aanvankelijk slecht voor me uitzag, bleken de behandelmethoden van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis onverwacht goed aan te slaan. Zo goed zelfs, dat de tumoren begonnen te slinken en mijn bloedwaarden spectaculair verbeterden. Ik was er dan ook van overtuigd dat ik, met wat goede wil en doorzettingsvermogen, in staat geacht moest worden om de tournee van 60 optredens in 5 maanden tot een goed einde te brengen”, voegt hji daar aan toe.

Ondanks dat het wat beter met hem leek te gaan, zegt hij op dit moment te zwak te zijn om zijn tournee voort te zetten. „Ik kreeg echter afgelopen maand een grote een terugval. Hoewel ik wel wat aan het herstellen ben, met een streng dieet en een uiterst sobere levenswijze, heeft die terugval me een paar dingen duidelijk gemaakt. Eén van die dingen is, dat ik er niet van uit kan gaan dat ik mijn theatertournee kan voltooien.”

„Ik ben op dit moment te zwak en heb te weinig energie om de lichamelijke en geestelijke vermoeienissen van een dergelijke inspanning aan te kunnen. Ik heb dan ook, met pijn in het hart, moeten besluiten om alle optredens voor komend seizoen te cancelen”, aldus van Merwijk. Toch heeft de cabaretier de hoop nog niet opgegeven. „Wie weet kom ik ooit in de toekomst, à la Herman Finkers, met een spectaculaire comeback.

Van Merwijk werkte in de jaren tachtig en negentig bij radioprogramma’s als Rauhfaser, Krachtvoer en Spijkers met Koppen. Hij is bekend van theaterprogramma’s als Er zijn nog kaarten, Van Merwijk legt het nog één keer uit en Ik ben blij dat ik mezelf niet ben. In 2015 stond hij op het toneel samen met Harrie Jekkers, die met het duo-optreden na vijftien jaar zijn rentree op het podium maakte.