Jaar voorpret om nieuwe klus in 2023 Frank Lammers: ’Ik word de echte kerstman!’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Na drugscrimineel en sullige familieman kruipt Frank Lammers volgend jaar in de huid van de Kerstman. Ⓒ ANP/HH

Over werk heeft Frank Lammers al jaren niet te klagen. Heeft de acteur geen hoofdrol in een film of serie, dan staat hij wel voor de camera bij de opnamen van inmiddels een hele reeks supermarktcommercials. Ook dit jaar was de Brabander daarvoor, al met al, maandenlang van huis. En in 2023 wordt dat niet anders...